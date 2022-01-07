Премьер Австралии объяснил решение пограничников аннулировать визу Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал о том, почему пограничная служба страны аннулировала визу сербского теннисиста Новака Джоковича, передает "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это связано со справедливым и разумным применением законов Австралии о защите границ. Предоставленное обоснование медотвода от вакцинации было признано недостаточным", - сказал Моррисон.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал участие серба Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

"Джокович должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован. Если этих доказательств окажется недостаточно, он рискует отправиться домой первым же самолетом", - сказал Моррисон.