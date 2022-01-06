Мустафа Шентоп поддержал Казахстан

Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп поделился публикацией в Twitter в связи с событиями в Казахстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, спикер ВНСТ написал, что они внимательно следят и опечалены событиями, происходящими в дружественном и братском Казахстане: "Верим, что Казахстан и братский народ Казахстана благодаря здравому смыслу преодолеют эти трудные дни, в самое ближайшее время обретут мир и стабильность. Турция всегда рядом с Казахстаном".