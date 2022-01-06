В Нур-Султане в целях безопасности увеличено число военных

В казахстанском Нур-Султане в целях безопасности увеличено число военных и полицейских, патрулирующих улицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по описанию местных жителей, при этом обстановка в городе спокойная. Паники не наблюдается. Есть небольшой ажиотаж вокруг магазинов продуктов.