https://news.day.az/world/1423875.html В Нур-Султане в целях безопасности увеличено число военных - ВИДЕО
В Нур-Султане в целях безопасности увеличено число военных - ВИДЕО
В казахстанском Нур-Султане в целях безопасности увеличено число военных и полицейских, патрулирующих улицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по описанию местных жителей, при этом обстановка в городе спокойная. Паники не наблюдается. Есть небольшой ажиотаж вокруг магазинов продуктов.
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