https://news.day.az/world/1423878.html Очереди за продуктами в Алматы - ВИДЕО
Очереди за продуктами в Алматы - ВИДЕО
В Алматы, охваченной протестами, образовались очереди за товарами и продуктами первой необходимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, людям приходится длительное время проводить на улице, чтобы попасть внутрь магазинов, где заканчиваются продукты.
Ранее о дефиците продуктов сообщили и жители Талдыкоргана. В городе также наблюдается дефицит топлива на АЗС. У банкоматов и в магазинах города образовались очереди, а на прилавках практически не осталось продуктов.
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