Очереди за продуктами в Алматы

В Алматы, охваченной протестами, образовались очереди за товарами и продуктами первой необходимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, людям приходится длительное время проводить на улице, чтобы попасть внутрь магазинов, где заканчиваются продукты.

Ранее о дефиците продуктов сообщили и жители Талдыкоргана. В городе также наблюдается дефицит топлива на АЗС. У банкоматов и в магазинах города образовались очереди, а на прилавках практически не осталось продуктов.