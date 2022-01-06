Миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"

Американский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон заразился "омикрон" штаммом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Друзья и семья, включая меня и мою жену Джоан, заразились "омикроном", - написал 71-летний Брэнсон на своей странице в Twitter.

По его словам, он и его родные наблюдают легкие симптомы болезни. Вся семья Брэнсона вакцинирована и ревакцинирована от коронавируса.

Из-за коронавируса Брэнсон в пятницу не сможет присоединиться к команде Virgin Group на церемонии начала торгов на бирже. В 2021 году от COVID-19 умерла мать Ричарда Брэнсона, ей было 96 лет.