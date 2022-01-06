https://news.day.az/world/1423907.html Миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"
Миллиардер Ричард Брэнсон заразился "омикроном"
Американский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон заразился "омикрон" штаммом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Друзья и семья, включая меня и мою жену Джоан, заразились "омикроном", - написал 71-летний Брэнсон на своей странице в Twitter.
По его словам, он и его родные наблюдают легкие симптомы болезни. Вся семья Брэнсона вакцинирована и ревакцинирована от коронавируса.
Из-за коронавируса Брэнсон в пятницу не сможет присоединиться к команде Virgin Group на церемонии начала торгов на бирже. В 2021 году от COVID-19 умерла мать Ричарда Брэнсона, ей было 96 лет.
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