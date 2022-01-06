Первые случаи заражения штаммом "омикрон" в Казахстане

В Казахстане выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Минздрав республики.

По результатам генотипирования в 8 образцах обнаружен новый вариант коронавируса Омикрон, в том числе 7 в г. Алматы и 1 в г. Нур-Султан.