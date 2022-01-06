https://news.day.az/world/1423913.html Первые случаи заражения штаммом "омикрон" в Казахстане
Первые случаи заражения штаммом "омикрон" в Казахстане
В Казахстане выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Минздрав республики.
По результатам генотипирования в 8 образцах обнаружен новый вариант коронавируса Омикрон, в том числе 7 в г. Алматы и 1 в г. Нур-Султан.
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