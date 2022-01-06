Цены на продукты в мире выросли за год

По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 125,7 пункта - на 28,1% выше показателя 2020 года. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО - в четверг, 6 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на вводимые ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году", - сказал старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.

По итогам 2021 года в целом среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО достигло максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысило показатель прошлого года: цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу . на 31,3%, при этом цены на рис снизились на 4,0%.

При этом по итогам 2021 года в целом среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО достигло исторического максимума, увеличившись на 65,8% по сравнению с 2020 годом.

В то же время Индекс цен на сахар ФАО за 2021 год вырос на 29,8% по сравнению с уровнем 2020 года, что является самым высоким среднегодовым показателем с 2016 года. Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО по итогам 2021 года оказалось на 12,7% выше, чем в 2020 году. Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года.