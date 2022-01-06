МЧС России ищет пропавших на Каспии рабаков

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту привлекли для поиска пропавших рыбаков в Каспийском море, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на поиски рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря возле населенного пункта Суюткино в Кизлярском районе 4 января 2022 года, был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями не борту. Был проведен облет прибрежной зоны от Сулака до населенного пункта Суюткино Кизлярского района, островов Тюленей и Чечень", - говорится в сообщении.

Рыбаков не нашли, поиски будут продолжены.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане ищут двоих рыбаков, которые вышли в Каспийское море на резиновой лодке.