Немецких полицейских собак отстранили от службы

В Берлине десятки полицейских собак были отстранены от службы из-за нового немецкого закона, направленного на борьбу с жестоким обращением с животными. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о том, что раньше сотрудники правоохранительных органов использовали специальные ошейники для натравливания служебных собак на преступников. Однако с вступлением в силу нового закона их применение стало незаконным.

Из-за этого берлинская полиция была вынуждена отправить "в отпуск" 49 из порядка 130 собак, которые участвовали в операциях по задержанию преступников, поиску наркотиков и взрывчатых веществ, а также пропавших людей. Правоохранителям предстоит найти новый способ для контроля животных, который не будет противоречить новому законодательству.