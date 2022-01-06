Силовика в Алматы избили железными прутьями

В Сети появилось видео, на котором участники беспорядков в Алматы избивают лежащего на земле правоохранителя железными прутьями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах заметно, как один из мужчин со спины нападает на силовика и одним ударом железной палки валит его на землю. После этого злоумышленник начинает наносить удары железным прутом, а его сообщники избивают лежащего на земле правоохранителя руками и ногами.

Злоумышленники отбирают у правоохранителя щит, оружие и другую амуницию. В конце видео преступники снимают с правоохранителя защитный шлем и бьют его им по голове.