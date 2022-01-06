Торговые сети Казахстана оценили ущерб от мародеров в $57 млн

Ущерб от действий мародеров, которые совершали нападения на магазины во время протестов в Казахстане, составил около 25 млрд тенге (около $57 млн). Об этом сообщили в Союзе торговых сетей Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что ущерб ритейлеров в Казахстане еще будут уточнять специалисты. На данный момент в Алматы и регионах Казахстана от действий протестующих пострадали 23 магазина Magnum, 12 из них были разграблены, а 11 получили повреждения. Предварительный ущерб составил около 8,5 млрд тенге.

Также пострадали 14 магазинов бытовой техники "Технодом" в Алматы и Талдыкоргане, где ущерб составляет около 5,5 млрд тенге. Ограблены были 11 магазинов Sulpak в Алматы на 5,14 млрд тенге и семь магазинов Alser в Алматы на 1 млрд тенге.

Ущерб сетям "Спортмастер" и "Остин" составил 3 млрд, от участников беспорядков пострадали 20-25 магазинов в Уральске, Алматы, Шымкенте. Также мародеры напали на восемь магазинов парфюмерии и косметики Mon Amie в Алматы.

"Интертоп", "Эврика" понесли ущерб в 50 млн тенге, 11 магазинов Kimex/Gracie - в 1 млрд тенге.