https://news.day.az/world/1423943.html Очевидцы засняли захват аэропорта в Алматы - ВИДЕО
Очевидцы засняли захват аэропорта в Алматы - ВИДЕО
Захват аэропорт в Алматы участниками беспорядков засняли на видео очевидцы. На ролике, который появился в Telegram-каналах, видно, как толпа вооруженных палками протестующих идет по территории аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Вокруг раздаются крики, на сидениях в зале ожидания разбросаны вещи, которые пассажиры при эвакуации из здания не успели забрать.
Как ранее рассказывал РЕН ТВ, аэропорт удалось отбить у демонстрантов ночью. Во время спецоперации погибли двое военнослужащих. После этого в здании начали восстановительные работы после нанесенного ущерба действиями мародеров.
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