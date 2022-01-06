Очевидцы засняли захват аэропорта в Алматы

Захват аэропорт в Алматы участниками беспорядков засняли на видео очевидцы. На ролике, который появился в Telegram-каналах, видно, как толпа вооруженных палками протестующих идет по территории аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вокруг раздаются крики, на сидениях в зале ожидания разбросаны вещи, которые пассажиры при эвакуации из здания не успели забрать.

Как ранее рассказывал РЕН ТВ, аэропорт удалось отбить у демонстрантов ночью. Во время спецоперации погибли двое военнослужащих. После этого в здании начали восстановительные работы после нанесенного ущерба действиями мародеров.