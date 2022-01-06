https://news.day.az/world/1423955.html Обнародовано число силовиков, погибших в ходе беспорядков в Казахстане
Обнародовано число силовиков, погибших в ходе беспорядков в Казахстане
В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД страны.
Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел.
В связи с беспорядками задержаны 2 298 человек.
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