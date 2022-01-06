Обнародовано число силовиков, погибших в ходе беспорядков в Казахстане
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В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД страны.

Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел.

В связи с беспорядками задержаны 2 298 человек.