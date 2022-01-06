https://news.day.az/world/1423957.html Эрдоган обсудил с Токаевым события в Казахстане
Эрдоган обсудил с Токаевым события в Казахстане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган в ходе переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространила канцелярия Президента Турции.
Эрдоган сообщил Токаеву о готовности Турции в случае необходимости поделиться с Казахстаном опытом и техническими знаниями.
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