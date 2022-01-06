Эрдоган обсудил с Токаевым события в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган в ходе переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространила канцелярия Президента Турции.

Эрдоган сообщил Токаеву о готовности Турции в случае необходимости поделиться с Казахстаном опытом и техническими знаниями.