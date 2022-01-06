В действиях крупнейших продавцов газа в Казахстане нашли признаки ценового сговора

Управление по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Протесты, которые вот уже несколько дней проходят в Казахстане, начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге. Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алматы и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.