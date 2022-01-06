Cроки нахождения миротворцев в Казахстане определит президент Токаев

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили в Казахстан первые подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сроки нахождения Коллективных миротворческих сил (КМС) в Казахстане определит исключительно президент Казахстана [Касым-Жомарт Токаев]", - рассказал "Газете.Ru" официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он добавил, что переброска КМС будет осуществляться большей частью военно-транспортной авиацией ВКС России. "Самолёты Ил-76 есть ещё и в Белоруссии, которые входят в Коллективные авиационные силы ОДКБ и также, как и российские, предназначены для передислокации подразделений КМС вне зависимости от их принадлежности к той или иной стране, входящей в ОДКБ", - подчеркнул Зайнетдинов.