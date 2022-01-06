В Алма-Ате силовики освободили центральную площадь и резиденцию президента
Военные полностью зачистили в четверг площадь Республики в Алма-Ате.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы.
Очевидцы сообщают о раненых и убитых, но официального подтверждения информации о погибших нет.
По данным телеканала "Хабар-24", от террористов также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства.
Большое количество военных и техники остается на площади, отмечает корреспондент ТАСС.
На город опустился густой туман. С площади доносятся редкие выстрелы. Малочисленные зачинщики беспорядков все еще находятся на близлежащих улицах. Если они слишком близко подходят к площади, военные открывают огонь.
В ночь на четверг комендатура Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.
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