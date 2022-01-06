https://news.day.az/world/1423967.html МВД Казахстана пообещало уничтожать тех, кто откажется сложить оружие
МВД Казахстана пообещало уничтожать тех, кто откажется сложить оружие
Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.
"В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие - ведется их (зачинщиков беспорядков - ред.) уничтожение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram, передает Day.Az.
Отмечается, что в регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, ведется задержание нарушителей правопорядка, а также устанавливаются и задерживаются преступники.
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