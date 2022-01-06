Число заражений COVID в мире за неделю редкордно увеличилось

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что количество случаев заражений коронавирусом в мире за последнюю неделю увеличилось на 71 процент.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом она сообщила во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале ВОЗ.

"В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне количество случаев заболевания за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона", - сказала Мария Ван Керкхове.

По словам Ван Керкхове, показатель заболеваемости коронавирусом в мире разнится в зависимости от региона. Так, в США зафиксировали увеличение на 100 процентов, в Африке рост составил около семи процентов.

Эксперт ВОЗ добавила, что за прошедшую неделю организация получила сведения о 9,5 миллионах случаев коронавируса. Но точные данные могут быть гораздо выше. Только за прошлый день ВОЗ сообщили о 2,2 миллионах заражений инфекцией.

Она напомнила, что человечество имеет инструменты для борьбы с распространением коронавируса, которые помогут завершить острую фазу пандемии. Но данный процесс слишком затруднен из-за появления штамма "омикрон", который очень заразен.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране выявляют не только "завозные" случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", но обнаруживают их в регионах страны и у граждан, не покидавших ее пределы.