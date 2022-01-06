Спецпредставитель ООН провела телефонный разговор с замглавы МИД Казахстана

Представители ООН несколько раз связывались с властями Казахстана по поводу ситуации в стране, в четверг состоялся разговор спецпредставителя ее генсека по Центральной Азии Натальи Герман и замминистра иностранных дел республики Акана Рахметуллина, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Могу вам сказать, что состоялось несколько контактов между ООН и властями Казахстана, в том числе телефонный разговор спецпредставителя генсека ООН по Центральной Азии Натальи Герман и заместителя министра иностранных дел Казахстана [Акана Рахметуллина]", - сказал он.

Демонстрации в Казахстане должны быть мирными, отметили в офисе генсека ООН.