Турция делает ставку на отечественный оборонпром

Турция держит курс на создание оборонного сектора, способного удовлетворять все потребности вооруженных сил страны.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта "Национальные технологии и новые инвестиции", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турция не намерена импортировать оборонную продукцию, которую может произвести сама. Развитие и укрепление оборонной промышленности будет оставаться нашим приоритетом", - сказал, в частности, турецкий лидер.

По его словам, в предстоящий период действия Турции в сфере оборонной промышленности будут более планомерными, систематическими и рассчитанными на среднесрочную перспективу.

Глава государства отметил, что бюджет проектов турецкой оборонной промышленности увеличился с 5,5 млрд до 75 млрд долларов, а годовой оборот сектора возрос с 1 млрд до 10 млрд долларов.

Президент Эрдоган констатировал, что в настоящее время Турция входит в тройку ведущих стран мира по производству невооруженных и ударных БПЛА.

По его словам, Турция планирует представить отечественный боевой самолет уже к 2023 году. "Первый боевой самолет турецкого производства совершит дебютный полет в 2025 году, а в 2029 году займет свое место в качестве ударной силы наших ВВС", - рассказал он.

Он добавил, что на данный момент Турция разработала систему ПВО HİSAR, а в скором времени завершит создание ЗРК SİPER и других аналогичных систем.