У берегов Ливии спасли более 32 тыс. нелегальных мигрантов

Более 32 тыс. ливийских мигрантов, пытавшихся нелегальным путем перебраться в Европу, были спасены в минувшем году в море и возвращены на родину.

Такие данные Международной организации по миграции приводит в четверг информационный портал The Libya Observer, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Порядка 32 425 нелегальных мигрантов были спасены в море и возвращены в Ливию, что втрое больше данных 2020 года, - отмечается в докладе. - При попытке добраться до Европы погибли 655 нелегалов, 897 человек считаются пропавшими без вести".

В 2020 году в Средиземном море был спасен 11 891 человек, 381 утонул, 597 пропали без вести.