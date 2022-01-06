Все здания госорганов в Алматы перешли под контроль властей

Здания всех государственных органов в Алматы в настоящий момент находятся под контролем властей, передает местный телеканал "Хабар-24".

"Все здания госорганов находятся под контролем", - сообщает телеканал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Правоохранителям удалось освободить от зачинщиков беспорядков и радикалов площадь Республики в центре Алматы, резиденцию президента в городе, а также здание администрации, внутри которого протестующие устроили пожар.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что правоохранители уничтожат всех, кто не сложит оружие.