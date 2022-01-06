Генсек ОДКБ оценил сроки присутствия миротворцев в Казахстане

Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит - "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период - несколько дней, либо несколько недель - это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана", - заявил Зась.

По его словам, если руководство республики "посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены".