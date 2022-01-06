В Казахстане заведены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками

Уголовные дела в связи с массовыми беспорядками заведены в Казахстане, начато досудебное расследование актов терроризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24" со ссылкой на прокуратуру.

"Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению актов терроризма", - сообщили в эфире.

Виновным в организации массовых беспорядков в Казахстане грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока, сообщил телеканал.