Раскрыто число отправленных в Казахстан миротворцев ОДКБ

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты - порядка 2500 человек", - сказал Зась.

При этом он отметил, что миротворцы "будут исходить из ситуации".

"У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ - порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет - будем усиливать группировку в Казахстане", - подчеркнул Зась.