В Нур-Султане сохраняется спокойная обстановка

Обстановка в первые минуты после начала комендантского часа в четверг в столице Казахстана остается спокойной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С улиц исчезли прохожие, но автомобильное движение не прекратилось. Машин на дорогах немного, патруль не препятствует их передвижению.

Такая же картина наблюдалась и в среду, когда был введен режим ЧП и объявлен комендантский час. Он действует с 23:00 (21:00 Баку) до 07:00 (05:00 Баку).

Подходы к президентскому дворцу по-прежнему охраняются усиленными нарядами спецназа. Они дежурят в арках Дома министерств, который стоит как раз напротив резиденции, и перекрывают все возможные пути проникновения. Центральный проход вообще забаррикадирован девятью стоящими вплотную друг с другом автобусами. За ними, как и накануне, в цепочку выстроились стражи порядка.

Проехать и даже пройти на территорию, прилегающую ко дворцу, нельзя и сбоку. Заблокированы проходы как к Центральному концертному залу "Казахстан", так и к зданию Верховного суда.