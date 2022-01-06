https://news.day.az/world/1423989.html В столице Казахстана выставили блокпосты
В столице Казахстана выставили блокпосты
Шесть блокпостов выставили по периметру столицы Казахстана - Нур-Султана.
Об этом сообщил начальник департамента полиции города Ержан Саденов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, блокпосты стоят по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын и Астраханка. По словам Саденова, на данный момент ситуация в столице находится под полным контролем.
Ранее сообщалось, что блокпосты появились возле резиденции президента Казахстана в Нур-Султане. Пути подъезда к резиденции были перегорожены бетонными блоками, перед ними стояли полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками.
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