Генсек ОДКБ рассказал о праве миротворцев применять оружие в Казахстане
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал о праве миротворцев применять оружие в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам генсека, миротворцы могут использовать оружие во время операции в случае нападения на них вооруженных банд.
Ранее Зась оценил срок присутствия миротворцев в Казахстане. По его словам, он будет зависеть от ситуации и решения руководства страны. Генсек заявил, что в ОДКБ рассчитывают на его непродолжительность и надеятся на несколько дней, либо несколько недель.
Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России уже доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев в Казахстан. В частности, в составе миротворческих сил ОДКБ в страну направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ РФ.
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