https://news.day.az/world/1423991.html Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алматы
Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алматы
Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алматы. Об этом сообщил в четверг телеканал "Атамекен бизнес", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Телеканал также отмечает, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом "Атамакен бизнес" не уточняет, копии каких именно фильмов пострадали в результате событий в Алматы и где они хранились.
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