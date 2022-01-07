Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алматы
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Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алматы. Об этом сообщил в четверг телеканал "Атамекен бизнес",  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал также отмечает, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом "Атамакен бизнес" не уточняет, копии каких именно фильмов пострадали в результате событий в Алматы и где они хранились.