Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан

Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан.

Об этом сообщил телеканал "Мир-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76 в составе витебских бойцов-десантников", - информирует СМИ.