https://news.day.az/world/1423993.html Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан
Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан
Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан.
Об этом сообщил телеканал "Мир-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76 в составе витебских бойцов-десантников", - информирует СМИ.
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