ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся COVID-19 в мире за сутки

Более 2,6 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние 24 часа, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии. Эти данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 296 496 809 инфицированных и 5 462 631 умершем. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 618 130, летальных исходов - на 8 168.

Предыдущий антирекорд был установлен в среду: в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 2 294 039 заразившихся. За последние девять дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован восемь раз. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 56 843 327. Далее следуют Индия (35 109 286), Бразилия (22 323 837), Великобритания (13 835 338) и Франция (10 645 841). Летальных исходов больше всего в США - 824 175, вторую строчку занимает Бразилия (619 384), третью - Индия (482 876).