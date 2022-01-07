https://news.day.az/world/1423996.html В Башкирии рухнул вертолет - есть погибший и пострадавшие
В Башкирии рухнул вертолет - есть погибший и пострадавшие
При крушении вертолета в Башкирии есть пострадавшие и погибший, сообщил информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"По предварительным данным два человека травмированы, один погиб", - сказал источник.
Погибший получил сочетанную травму и остается под обломками.
Ранее сообщалось, что вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Вертолет марки AS 350 совершил аварийную посадку около 23:20 по московскому времени.
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