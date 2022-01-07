в тройке лидеров по производству БПЛА

Турция стала страной, которая удовлетворяет потребности дружественных и союзных стран в продукции оборонного назначения.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства добавил: "Мы находимся среди 10 стран, которые разработали собственное военное судно. А в производстве БПЛА мы уже числимся в первой тройке".