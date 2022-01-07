https://news.day.az/world/1423998.html Турция в тройке лидеров по производству БПЛА
Турция в тройке лидеров по производству БПЛА
Турция стала страной, которая удовлетворяет потребности дружественных и союзных стран в продукции оборонного назначения.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства добавил: "Мы находимся среди 10 стран, которые разработали собственное военное судно. А в производстве БПЛА мы уже числимся в первой тройке".
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