Прокуратура Казахстана начала сбор следов преступлений на фоне массовых беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана проводят сбор следов преступлений, связанных с организацией массовых беспорядков, участием в них и совершением актов терроризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров в эфире телеканала "Хабар-24".

"В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений, в этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений", - сказал он.

Ранее в четверг телеканал "Хабар-24" сообщил со ссылкой на прокуратуру, что в Казахстане заведены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками, начато досудебное расследование актов терроризма, виновные понесут наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Телеканал уточнил, что для расследования дел по поручению президента в стране создана межведомственная следственная оперативная группа, в ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.