Turkish Airlines приостанавливает полеты в Казахстан до 9 января

Turkish Airlines приостановили все пассажирские рейсы между Турцией и Казахстаном до воскресенья, сообщили в пресс-службе турецкого национального авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Решение принято на фоне массовых протестов в стране, пояснили в авиакомпании.

Водители транспортных средств в городе Жанаозен в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо.

За короткое время акции в поддержку протестующих, проведенные в городах Актау, Атырау, Актобе и Орал в западной части Казахстана, где расположены основные запасы нефти и природного газа, во второй половине дня охватили и другие части страны.

Специальная правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ерали Тугжанова объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара) за литр.