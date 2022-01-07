Все акиматы Казахстана освобождены и взяты под усиленную охрану

В МВД Казахстана сообщили актуальную информацию по ситуации в стране, передает пресс-служба министерства, сообщает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

"По республике реализуется мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. 26 вооруженных преступников ликвидированы и 18 ранены", - говорится в сообщении МВД РК.

В министерстве также сообщили информацию по Алматы.

"Силами правоохранительных органов, вооруженных и приданных сил в Алматы осуществляется охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц", - проинформировали в МВД РК.