В России вертолет совершил жесткую посадку, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии (РФ). Два человека погибли, один травмирован, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Первый погибший получил сочетанную травму и остается под обломками.
Второй погибший скончался в машине скорой помощи по дороге в госпиталь Уфы.
В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что вертолет марки AS 350 совершил аварийную посадку около 23:20 по московскому времени.
"По предварительным данным частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находилось три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
По предварительным данным в полете произошел отказ техники. Также рассматривается версия ошибки пилота и сложных метеоусловий.
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