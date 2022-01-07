В России вертолет совершил жесткую посадку, есть жертвы

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии (РФ). Два человека погибли, один травмирован, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Первый погибший получил сочетанную травму и остается под обломками.

Второй погибший скончался в машине скорой помощи по дороге в госпиталь Уфы.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что вертолет марки AS 350 совершил аварийную посадку около 23:20 по московскому времени.

"По предварительным данным частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находилось три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительным данным в полете произошел отказ техники. Также рассматривается версия ошибки пилота и сложных метеоусловий.