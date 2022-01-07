Уже более $100 млн.

Общая сумма ущерба в результате беспорядков в Казахстане составила, по приблизительным подсчетам, более 44 миллиардов тенге (101,8 миллиона долларов), в том числе 43,5 миллиарда тенге (100,6 миллиона долларов) - в Алматы, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную палату предпринимателей Казахстана "Атамекен".

Сообщается, что на 09:00 (GMT+6) седьмого января всего выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных на 662 объектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб нанесен субъектам в сферах торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также в финансовом секторе (в частности, банкоматы). По информации ассоциации "КОРАМСАК", в Алматы разграблено шесть оружейных магазинов (ТОО "Корган-центр", ТОО "Арма-56", ТОО "Анна-16", ТОО "Анна", ТОО "Оружейник", ТОО "Pro-Hunt").

"При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - говорится в сообщении.