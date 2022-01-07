В Казахстане рассказали о роли солдат ОДКБ

Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

Даурен Абаев прокомментировал информацию касательно ОДКБ и отметил, что солдаты организации не участвуют в боевых действиях.

"Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования", - сообщил Даурен Абаев.

Также, по словам Даурена Абаева, боевую часть операции по зачистке города 6 января осуществляли силы подразделений "Арыстан", "Арлан", "Беркут" и Министерства обороны.

"Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции. В результате операции все административные здания города очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы и задержаны. Их личности устанавливаются. Прорабатываются версии их принадлежности к экстремистской организации", - заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента.