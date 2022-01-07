В регионах Казахстана отсутствуют перебои в поставках продовольствия

Перебоев с поставками продовольствия во всех регионах Казахстана, кроме Алматы в связи с активными контртеррористическими действиями, на текущий момент нет.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении Союза торговых сетей Казахстана.

Согласно сообщению, деятельность продовольственных торговых сетей во всех городах Казахстана, кроме Алматы, осуществляется в нормальном режиме (с учетом ограничений работы по времени в связи с комендантским часом).

"Надеемся на скорое возобновление их деятельности в Алматы. На данный момент торговая сеть Magnum рассматривает возможность открытия двух супермаркетов в Алматы. Сроки открытия будут зависеть от гарантий обеспечения силовыми структурами и силами собственной военизированной безопасности полной безопасности работников и посетителей супермаркетов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по информации, полученной от торговых сетей, поставщики продовольственных товаров об изменении цен не сообщали.