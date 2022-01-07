https://news.day.az/world/1424108.html Комендатура Алматы сообщила, что террористы передвигаются на авто без номеров
Комендатура Алматы сообщила, что террористы передвигаются на авто без номеров
В комендатуре Алматы сообщили, что отсутствие регистрационных номеров на автомобиле сегодня является одним из признаков того, что за рулем террористы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным комендатуры, именно на таких автомобилях передвигаются по городу вооруженные радикалы.
"Согласно полученной информации, в Алматы террористы передвигаются на автомобилях без госномеров. Комендатура предупреждает, что автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", - приводит ТАСС сообщение военных.
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