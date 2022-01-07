https://news.day.az/world/1424111.html Со стороны террористов в Казахстане действовали снайперы
Со стороны террористов в Казахстане действовали снайперы
Снайперы действовали со стороны террористов в Казахстане, заявили в администрации президента. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире "Хабар-24", передает Day.Az.
По его словам, захватчики действовали профессионально - прежде всего, штурмовали и рушили административные здания телеканалов в Алматы. Преступники предприняли несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении.
"Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками", - сообщил Абаев.
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