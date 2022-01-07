Со стороны террористов в Казахстане действовали снайперы

Снайперы действовали со стороны террористов в Казахстане, заявили в администрации президента. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире "Хабар-24", передает Day.Az.

По его словам, захватчики действовали профессионально - прежде всего, штурмовали и рушили административные здания телеканалов в Алматы. Преступники предприняли несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении.

"Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками", - сообщил Абаев.