В Чили начнут делать четвертую COVID-прививку

В Чили на следующей неделе начнут предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам Пиньеры, с 10 января четвертую прививку от COVID-19 смогут начать получать люди с ослабленным иммунитетом.

"Начиная со следующего понедельника, 10 января, мы собираемся начать новый процесс массовой вакцинации посредством четвертой или второй ревакцинации", - сказал Пинера.

В Чили один из самых высоких показателей вакцинации в мире. Там две прививки от коронавируса получили 85% населения. Президент подчеркнул этот успех и отметил, что не намерен останавливаться на достижении.

"Успех, достигнутый Чили в процессе вакцинации, ставит нас в число лучших стран в мире по способам борьбы с этой пандемией. И с помощью этой четвертой дозы мы стремимся сохранить эту позицию лидера и защитить здоровье и жизнь наших соотечественников", - заявил президент.

Для четвертой дозы будут использовать вакцины Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.