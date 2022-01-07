https://news.day.az/world/1424116.html При попытке захвата академии погранслужбы в Казахстане убит человек - ВИДЕО
При попытке захвата академии погранслужбы в Казахстане убит человек - ВИДЕО
Радикалы пытались захватить академию погранслужбы в Казахстане. При этом был убит человек, как сообщают местные Telegram-каналы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, радикалы убили начальника пограничного училища Поливанова, который вел бой вместе с курсантами.
Как сообщает казахские СМИ со ссылкой на осведомленный источник, протестующие в казахстанском городе Алматы попытались захватить Академию Погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Попытка была минувшей ночью. Ее удалось отразить", - указано в сообщении издания в Telegram.
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