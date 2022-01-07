При попытке захвата академии погранслужбы в Казахстане убит человек

Радикалы пытались захватить академию погранслужбы в Казахстане. При этом был убит человек, как сообщают местные Telegram-каналы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, радикалы убили начальника пограничного училища Поливанова, который вел бой вместе с курсантами.

Как сообщает казахские СМИ со ссылкой на осведомленный источник, протестующие в казахстанском городе Алматы попытались захватить Академию Погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Попытка была минувшей ночью. Ее удалось отразить", - указано в сообщении издания в Telegram.