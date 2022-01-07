В Алматы горит здание филиала телерадиокомпании "МИР"

Пожар произошел в здании филиала телерадиокомпании "Мир" в Алматы. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Мир-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мир-24" опубликовал видео, на котором видно пламя, вырывающееся из окон здания, в котором находится офис телерадиокомпании.

В четверг телеканал "Хабар-24" также сообщал, что офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алматы подверглись нападениям мародеров.