Мародеры разграбили в Алматы шесть оружейных магазинов

Участники массовых беспорядков за минувшую ночь разграбили шесть оружейных магазинов в Алматы. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24", передает Day.Az.

"Шесть оружейных магазинов разграбили в Алматы", - рассказала ведущая в эфире.

По информации гостелеканала, только в одном из этих магазинов не было патронов.

В национальной палате предпринимателей Казахстана уточнили, что по данным на 15:00 (по бакинскому времени) четверга, по всей стране было выявлено около 300 пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных в 43 объектах (из них 12 ТРЦ и торговые дома).

Как отмечается, в основном ущерб был причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора, в частности, - банкоматам.