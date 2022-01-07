15 вагонов сошли с рельсов в Иркутской области

На станции Нижнеудинск в Иркутской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом говорится в опубликованном на сайте Восточно-Сибирской железной дороги сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"7 января 2022 года в 5:23 мск (06:23 по бакинскому времени) на станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход в порожнем составе грузового поезда, по уточненным данным, 15 вагонов", - отмечается в сообщении.

В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути.

Угрозы экологии из-за схода вагонов нет. Движение пассажирских поездов продолжается в штатном режиме.