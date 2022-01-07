https://news.day.az/world/1424172.html Президент Казахстана сделал заявление о снятии режима ЧП
Президент Казахстана сделал заявление о снятии режима ЧП
Режим чрезвычайного положения будет поэтапно снят в регионах Казахстана, где нормализовалась ситуация с беспорядками.
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время третьего с начала протестов в стране обращения к гражданам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", - подчеркнул президент.
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