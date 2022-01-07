Токаев разрешил включить интернет в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи со стабилизацией обстановки в стране разрешил включить интернет в Казахстане. Об этом казахстанский лидер сказал во время обращения к гражданам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан", - заметил Токаев.

Он предупредил, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение "измышлений, клеветы, оскорблений и подстрекательских призывов".

"В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов", - заметил Токаев.

Отметим, что во время беспорядков на всей территории Казахстана пропадал доступ к интернету и мобильной связи. Из-за этого нарушилась работа банков, у граждан отсутствовала возможность расплачиваться в магазинах банковскими картами.